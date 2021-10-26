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خلال دقيقتين..تمرين بسيط يعيد النشاط لذهنك ويخلصك من التوتر

خلال دقيقتين..تمرين بسيط يعيد النشاط لذهنك ويخلصك من التوتر
التوتر
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تواصل – وكالات:

الإرهاق والتوتر نتيجة وتيرة الحياة المتسارعة وضغوط العمل هي سمة العصر الحالي، الأمر الذي يؤدي إلى الإصابة بالعديد من المشاكل الصحية ، بالإضافة إلى انخفاض النشاط الذهني.

وتعد تمارين الاسترخاء والتنفس من أبسط الأنشطة التي يمكنها تخفيف الآثار السلبية للإرهاق وتنشيط الذهن، وتقترح المعالجة سارلا توتلا ، ممارسة تمرين تنفس سريع وبسيط لا يتجاوز دقيقتين، ويمكنه زيادة القدرة على الاسترخاء استعادة التركيز، وفقاً لصحيفة إنديان إكسبرس.

وتوضح توتلا، إن أهم مميزات هذا التمرين تتمثل في إمكانية ممارسته أثناء وقت العمل ، أو بين الاجتماعات، أوحتى في استراحة الغداء، لاستعادة ضبط وتنشيط الذهن.

في البداية خذ نفساً عميقاً من الأنف ، ثم انتظر لمدة 10 ثوان قبل أن تطلق الزفير. ويتم تكرار هذه الخطوة 10 مرات.

وتؤكد توتلا، أن ممارسة هذا التمرين بانتظام عدة مرات في اليوم يساعد على تخفيف التوتر وتحسين التركيز وزيادة الإنتاجية.

وبالإضافة إلى تحسين التركيز، فإن التنفس العميق يساعد على تخفيف التوتر وخفض ضغط الدم وإرخاء العضلات المتشنجة.

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التعليقات (١)اضف تعليق

  1. ١
    خالد اليامي

    معلومة جيده.. وتواصل جميل مع القارئ ،..

    (تواصل)
    صحيفة الكترونية تستحق المتابعة ..
    شكرًا للقائمين عليها