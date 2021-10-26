طقس مائل للبرودة ورياح خفيفة ليلاً على هذه المناطق

تواصل – فريق التحرير:

توقع خبراء الأرصاد، أن تكون الأجواء دافئة الليلة في عموم مناطق المملكة، بينما يكون مائلاً للبرودة في شمال المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية.

كما توقع خبراء الأرصاد، وفقا لـ”طقس العرب”، أن تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة في عموم المناطق.