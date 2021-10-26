ولي العهد يحضر أعمال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار المقام في الرياض (فيديو)

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حضر ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، أعمال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار المقام في العاصمة الرياض.

يذكر أنه انطلقت في الرياض صباح اليوم، أعمال الدورة الخامسة لمبادرة مستقبل الاستثمار 2021، التي تقام في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات تحت عنوان “الاستثمار في الإنسانية”.

وتستمر أعمال دورة مبادرة مستقبل الاستثمار ثلاثة أيام, بمشاركة أكثر من 2000 بعثة، و5 آلاف مشارك من صناع القرار، وقادة شركات وصانعي سياسات ومستثمرين ومبتكرين من جميع أنحاء العالم.