وزير الإعلام اليمني: المملكة تقود العالم وإيران تزرع الموت والدمار

تواصل- فريق التحرير:

أشاد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، بدور المملكة في قضايا التغير المناخي، فيما انتقد دور إيران في زعزعة الاستقرار وإحداث الفوضى والدمار بالمنطقة.

وكتب “الإرياني” عبر تويتر: “بينما تتبنى المملكة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، لحشد الجهود لمواجهة تحديات التغير المناخي، تنشئ إيران الميليشيات الطائفية وتهرب السلاح وتزرع الألغام لقتل اليمنيين وزعزعة الأمن والسلم الإقليمي والدولي”.

وتابع وزير الإعلام اليمني، قائلًا: “مقارنة تختصر الكثير بين من يعمل لخير الإنسانية، ومن ينشر الفوضى والإرهاب في العالم”.