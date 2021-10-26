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بتداولات 5.9 مليار ريال.. تراجع مؤشر الأسهم إلى 11846 نقطة

بتداولات 5.9 مليار ريال.. تراجع مؤشر الأسهم إلى 11846 نقطة
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تواصل – فريق التحرير:

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسية، اليوم الثلاثاء، منخفضاً 43.15 نقطة ليقفل عند مستوى 11846.69 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.9 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 156 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 260 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 86 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 101 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات هرفي للأغذية، والأبحاث والإعلام، وأميانتيت، وحلواني إخواني، وطباعة وتغليف الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات السعودي الفرنسي، وسليمان الحبيب، وشركة المعمر للأنظمة والمعلومات، وكيمانول، وبترو رابغ، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.57% و 3.24%.

فيما كانت أسهم شركات كيان السعودية، ودار الأركان، والتصنيع، وأرامكو السعودية، وأملاك هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، وكيان السعودية، والتصنيع، وشركة الإتصالات السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 86.17 نقطة ليقفل عند مستوى 23951.23 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 22 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 250 ألف سهم تقاسمتها 1309 صفقة.

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