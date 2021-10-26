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مقطع صادم.. طفل يحاول قتل نفسه شنقاً متأثراً بالألعاب القتالية على الجوال

مقطع صادم.. طفل يحاول قتل نفسه شنقاً متأثراً بالألعاب القتالية على الجوال
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو نشره أحد الأشخاص على تطبيق “سناب شات” يوثق فيه ما حل بطفله الصغير نتيجة ممارسة الألعاب القتالية عبر الجوال.

واستعرض الأب الإصابة التي لحقت بطفله وتحديداً في فمه، وكذلك آثار على رقبته بعد محاولته تقليد إحدى الألعاب لقتل نفسه شنقاً.

وأوضح الأب في المقطع المتداول، أن طفله صعد على المنضدة وربط حبلاً في الستارة، ثم وضع الحبل في رقبته ليقتل نفسه، تأثراً بهذه الألعاب.

من جانبه، حذر الاستشاري النفسي والتربوي ومدرب الإرشاد الأسري الدكتور مصطفى أبو سعد، من هذه الألعاب، مشيراً إلى أنه ليس من عاداته نشر مقاطع يظهر فيها أطفال، ولكنه فعل ذلك حرصاً على هذه الفئة والتحذير من خطورة الألعاب القتالية.

 

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