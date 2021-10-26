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إحباط مخطط إجرامي بميناء جدة.. 5 ملايين حبة مخدرة مُخبأة داخل «حاوية عنب» (فيديو وصور)

إحباط مخطط إجرامي بميناء جدة.. 5 ملايين حبة مخدرة مُخبأة داخل «حاوية عنب» (فيديو وصور)
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تواصل – فريق التحرير:

أحبطت الجهات الأمنية مخطط إجرامي لتهريب المخدرات داخل حاوية لفاكهة العنب عن طريق ميناء جدة الإسلامي.

وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، إن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، أسفرت عن إحباط مخطط إجرامي لتهريب (5,246,000) قرص إمفيتامين داخل حاوية لفاكهة العنب عن طريق ميناء جدة الإسلامي، وذلك بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وأكد القبض على مستقبليها بمدينة الرياض ومحافظة جدة، وهم مقيمان من الجنسية الأردنية ومقيم من الجنسية السورية.

وتم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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