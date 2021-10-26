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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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احذفها فوراً.. «جوجل» تحظر 150 تطبيقاً لمستخدمي «أندرويد»

احذفها فوراً.. «جوجل» تحظر 150 تطبيقاً لمستخدمي «أندرويد»
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تواصل – وكالات:

أعلنت شركة “جوجل” حظر مجموعة جديدة من التطبيقات من متجر “بلاي” الخاص بها، مع تنويه بضرورة حذفها على الفور من الهواتف المحمولة.

وحظرت أكثر من 100 تطبيق من متجر “بلاي” الشهير. وعُثر على أحدث مجموعة من التطبيقات التي ستُحذف من هذه السوق عبر الإنترنت، لعرضها برامج ضارة خبيثة يطلق عليها اسم “UltimaSMS”.

وبمجرد التنزيل، تبدأ التطبيقات على الفور في التحقق من موقع جهاز المستخدم، وIMEI، ورقم الهاتف لتحديد اللغة التي سيتم بها عرض عملية الاحتيال. وعندما يفتح المستخدم التطبيق، يُطلب منه إدخال رقم هاتفه وفي بعض الحالات، عنوان بريده الإلكتروني أيضا، من أجل استخدام الأغراض المُعلن عنها للتطبيقات. وإذا وقع الإرسال، فإن هذه الخطوة تقوم بتسجيل المستخدم للحصول على اشتراك SMS مميز.

وإذا كنت قلقا بشأن UltimaSMS، فيمكن العثور على قائمة كاملة بالتطبيقات المتأثرة عبر هذاالرابط.

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