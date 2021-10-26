قائد الجيش السوداني يكشف عن مكان وجود رئيس الوزراء «عبدالله حمدوك»

تواصل – فريق التحرير:

قال قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان: إن القوات المسلحة قدمت كل التنازلات من أجل تحقيق أحلام السودانيين.

وأضاف البرهان في مؤتمر صحفي، اليوم: “كان من واجبنا الوقوف مع الشعب السوداني، وسنعمل معا من أجل بناء السودان، كما أكدنا رفضنا سيطرة أي جهة أو حزب على السودان”.

وتابع قائلاً: “عدم الثقة بين الأطراف الانتقالية وقع بعد توقيع اتفاق السلام في جوبا، وقوى سياسية أرادت الاستفراد بالمشهد في السودان، وقوى الحرية والتغيير رفضت الاستماع لوجهة نظرنا”، مشيراً إلى أنه كان هناك تحريض وهجوم على القوات المسلحة.

وأردف: “وزير في الحكومة كان يدعو للفتنة في السودان، والمحرضون كانوا يسعون بالذهاب بالسودان نحو حرب أهلية، وتم إفشال مبادرة قدمتها القوات المسلحة لمشاركة جميع القوى السياسية”.

وبشأن مكان وجود رئيس الوزراء المعتقل عبدالله حمدوك، قال البرهان: “لمسنا أخطاراً حقيقية تهدد حمدوك، وهو في أمان وموجود في منزلي بدار الضيافة، وسيعود لمنزله اليوم أو غداً عندما تنتهي أي أخطار تتهدده”.