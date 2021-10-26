خبير تغذية يوضح طريقة بسيطة للتخلص من الكوليسترول الضار

تواصل – وكالات :

كشف خبير تغذية روسي، عن كيفية التخلص من الكوليسترول الضار بطريقة بسيطة.

وقال خبير التغذية، أليكسي كوفالكوف، إنه من أجل خفض مستوى الكوليسترول “الضار” ، يجب إعادة مستويات السكر في الدم إلى وضعها الطبيعي.

وأكد الطبيب الروسي، أنه يجب أن تستهلك ما يكفي من البروتين والألياف مثل الموجود في النخالة، كما أضاف البكتين في هذه القائمة، والذي يتشكل بدوره في التفاح الذي لم يتم قطفه في الوقت المناسب، بحسب “سبوتنيك”.

وشدد الخبير على أهمية إزالة الكربوهيدرات السريعة الانحلال في الجسم من النظام الغذائي وترك الكربوهيدرات المعقدة، موضحاً أن كمية الكربوهيدرات يجب ألا تتجاوز 110-115 غرامًا للفرد في اليوم”.

وفي الأخير أوصى كوفالكوف بالقضاء على المشاكل المزمنة التي تؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول، والتي تتمثل في التهاب الجيوب الأنفية والتهاب القولون والتهاب الأمعاء والتهاب المعدة وسوء الأسنان.