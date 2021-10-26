الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«الأرصاد» يتوقع هطول أمطار غزيرة لمدة 3 أيام.. وتحذيرات من جريان السيول

«الأرصاد» يتوقع هطول أمطار غزيرة لمدة 3 أيام.. وتحذيرات من جريان السيول
0

تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على بعض مناطق المملكة، اعتبارًا من يوم غد الأربعاء، وحتى الجمعة – بمشيئة الله-.

وأوضح أن المناطق المتأثرة بالأمطار هي: “عسير، وجازان، والباحة، ومكة المكرمة، وحائل، وتبوك، والمنطقة الشرقية، والمدينة المنورة، والحدود الشمالية، والجوف”.

وحذر المركز الوطني للأرصاد، من أن الأمطار الغزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتصحبها غالبا رياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة.

من جانبها، دعت المديرية العامة للدفاع المدني،الجميع إلى توخّي الحيطة لاحتمالية فرص هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة، والابتعاد عن أماكن تجمع السيل، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظاً على سلامتهم.

مواد ذات صلة

شاهد.. السيول تقطع الطريق في وادي شهدان بمنطقة جازان

شاهد.. السيول تقطع الطريق في وادي شهدان بمنطقة جازان

توقعات طقس اليوم.. سحب رعدية وضباب ورياح نشطة وانخفاض بدرجات الحرارة

توقعات طقس اليوم.. سحب رعدية وضباب ورياح نشطة وانخفاض بدرجات الحرارة

شاهد.. سيول وادي شهدان بجازان تقطع الطريق بعد هطول الأمطار الغزيرة اليوم

شاهد.. سيول وادي شهدان بجازان تقطع الطريق بعد هطول الأمطار الغزيرة اليوم

توقعات الطقس.. سماء غائمة وعوالق ترابية على هذه المناطق

توقعات الطقس.. سماء غائمة وعوالق ترابية على هذه المناطق

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>