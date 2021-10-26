«الأرصاد» يتوقع هطول أمطار غزيرة لمدة 3 أيام.. وتحذيرات من جريان السيول

تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على بعض مناطق المملكة، اعتبارًا من يوم غد الأربعاء، وحتى الجمعة – بمشيئة الله-.

وأوضح أن المناطق المتأثرة بالأمطار هي: “عسير، وجازان، والباحة، ومكة المكرمة، وحائل، وتبوك، والمنطقة الشرقية، والمدينة المنورة، والحدود الشمالية، والجوف”.

وحذر المركز الوطني للأرصاد، من أن الأمطار الغزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتصحبها غالبا رياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة.

من جانبها، دعت المديرية العامة للدفاع المدني،الجميع إلى توخّي الحيطة لاحتمالية فرص هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة، والابتعاد عن أماكن تجمع السيل، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظاً على سلامتهم.