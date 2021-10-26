10% من نفقات الصحة بالمملكة تذهب لعلاج الأسنان

تواصل- فريق التحرير
قالت وزارة الصحة إن صحة الفم تستأثر بنحو 5% إلى 10% من مجموع النفقات الصحية العمومية.
وبحسب تقرير نشرته الوطن، فإن 60 إلى 90% من أطفال المدارس في جميع أنحاء العالم يعانون من تسوس الأسنان.
كما أن نحوا من 100% من البالغين في جميع أنحاء العالم يعانون من نفس المشكلة.
وأوضح التقرير أن الفئات الأكثر عرضة لمشكلات الفم والأسنان:
1-مرضى تلف صمامات القلب
دخول البكتيريا إلى الدم بسبب وجود التهابات اللثة، وقد يسبب مضاعفات خطيرة للمريض كالتهاب بطانة القلب.
2- أمراض القلب الوعائية
التهابات الأسنان تتسبب يف انسداد الشرايين أو السكتة الدماغية.
3- مرض السكري
يقلل المرض مقاومة الجسم للعدوى ويجعل اللثة أكثر عرضة للعدوى.
4- الإيدز والأمراض المناعية الأخرى
يظهر العديد من المشكلات في الفم كالآفات المخاطية المؤلمة بشكل واضح.