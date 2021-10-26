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10% من نفقات الصحة بالمملكة تذهب لعلاج الأسنان

10% من نفقات الصحة بالمملكة تذهب لعلاج الأسنان
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تواصل- فريق التحرير

قالت وزارة الصحة إن صحة الفم تستأثر بنحو 5% إلى 10% من مجموع النفقات الصحية العمومية.

وبحسب تقرير نشرته الوطن،  فإن 60 إلى 90% من أطفال المدارس في جميع أنحاء العالم يعانون من تسوس الأسنان.

كما أن نحوا من  100% من البالغين في جميع أنحاء العالم يعانون من نفس المشكلة.

وأوضح التقرير أن الفئات الأكثر عرضة لمشكلات الفم والأسنان:

1-مرضى تلف صمامات القلب

دخول البكتيريا إلى الدم بسبب وجود التهابات اللثة، وقد يسبب مضاعفات خطيرة للمريض كالتهاب بطانة القلب.

2- أمراض القلب الوعائية

التهابات الأسنان تتسبب يف انسداد الشرايين أو السكتة الدماغية.

3- مرض السكري

يقلل المرض مقاومة الجسم للعدوى ويجعل اللثة أكثر عرضة للعدوى.

4- الإيدز والأمراض المناعية الأخرى

يظهر العديد من المشكلات في الفم كالآفات المخاطية المؤلمة بشكل واضح.

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