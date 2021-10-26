الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

لحملة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.. وظائف شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية

لحملة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.. وظائف شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بالرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في مدينة الرياض.

وأوضحت مدينة الملك سعود الطبية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائية تمريض/ وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة.

– أخصائية تمريض/ وحدة العناية المركزة للأطفال.

– أخصائية تمريض/ طوارئ أطفال.

– أخصائية تمريض/ جناح الأطفال.

– استشاري مساعد أمراض الجهاز الهضمي.

– استشاري مساعد طب الأطفال العام.

– أخصائية تمريض/ جناح البالغين.

– أخصائية تمريض/ غسيل الكلى.

– أخصائية تمريض/ التنظير.

– أخصائية تمريض/ طوارئ بالغين.

– أخصائية تمريض/ مختبر القسطرة.

– أخصائية تمريض/ غرفة العمليات.

– أخصائية تمريض/ وحدة الحالات الحرجة والمزمنة.

– أخصائية تمريض/ وحدة العناية المركزة.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

مواد ذات صلة

وظائف شاغرة بالمركز الوطني للتعليم الإلكتروني في عدة مجالات

وظائف شاغرة بالمركز الوطني للتعليم الإلكتروني في عدة مجالات

وظائف شاغرة بالرياض لحملة الثانوية العامة

وظائف شاغرة بالرياض لحملة الثانوية العامة

مكافآت ومزايا وتأمين.. «المعهد التقني للتعدين» يفتح باب القبول لبرنامج دبلوم منتهي بالتوظيف

مكافآت ومزايا وتأمين.. «المعهد التقني للتعدين» يفتح باب القبول لبرنامج دبلوم منتهي بالتوظيف

أمانة العاصمة المقدسة تعلن توفر 58 وظيفة مؤقتة للرجال فقط

أمانة العاصمة المقدسة تعلن توفر 58 وظيفة مؤقتة للرجال فقط

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>