الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«لعبة الحبار» تطبيق يسرق حساباتك المصرفية.. احذره

«لعبة الحبار» تطبيق يسرق حساباتك المصرفية.. احذره
0

تواصل – وكالات:

حذر تقنيون، محبي “لعبة الحبار” من تنزيل تطبيق احتيالي على أندرويد يحمل اسم مسلسل “نتفليكس” الشهير، يمكن أن يختلس الأموال منهم سراً.

واستغل محتالون شعبية المسلسل الكوري الجنوبي في عمليات الاحتيال، حيث يحاول مجرمو الإنترنت جني الأموال من المشجعين المطمئنين.

واكتشف باحثون أن أحد التطبيقات التي يُفترض أنها مخصصة لخلفيات مبنية على “لعبة الحبار” كان في الواقع يقوم بتثبيت البرامج الضارة “Joker” على أجهزة أندرويد. وكان التطبيق متاحا على متجر “جوجل بلاي” إلى جانب مئات التطبيقات الأخرى حول سلسلة “نتفلكس”.

وأبلغ باحث البرامج الضارة لوكاس ستيفانكو من ESET “جوجل” عن المشكلة بعد أن اكتشف أن التطبيق يقوم بتثبيت برامج ضارة، وفقاً لصحيفة “ذا صن”.

وأشارت التقارير إلى أن أي شخص يقوم بتنزيل تطبيق (Squid Game Wallpaper 4K HD) يقع ضحية لعملية احتيال مكلفة باستخدام الرسائل النصية القصيرة. وقالت التقارير أيضا إن المتسللين يستخدمون التطبيق كوسيلة للسيطرة على الأجهزة.

ومنذ ذلك الحين، حذفت “جوجل” التطبيق من متجرها الإلكتروني، ومع ذلك ما يزال يتعين على المستخدمين التحقق من أجهزتهم إذا قاموا بتثبيت التطبيق سابقا قبل حدوث الحذف.

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>