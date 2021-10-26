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عمرها 300 عام.. أغرب شجرة بسلطنة عمان (صور)

عمرها 300 عام.. أغرب شجرة بسلطنة عمان (صور)
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واصل- فريق التحرير

تعد شجرة “التبلدي” من أغرب الأشجار النادرة التي تنمو في محافظة ظفار بسلطنة عمان.

وتعتبر شجرة “أدانسونيا ديجيتاتا” بحسب اسمها العلمي من أكبر وأضخم الأشجار في عمان وعلى مستوى شبه الجزيرة العربية.

وبحسب ذكرته وكالة الأنباء العمانية فإن طول شجرة التبلدي يبلغ ارتفاعها 15 مترا، وقطر جذعها يصل قرابة المترين.

يذكر أن الحياة النباتية في محافظة ظفار تزخر بمثل هذه الشجرة النادرة والتي توجد في عدة ولايات بالمحافظة.

ويقدر عمر شجرة التبلدي بنحو 300 عام، وعند سقوط أوراقها تظهر كأنها ميتة وشكل أغصانها جافة بلا أوراق.

كما تشكل الشجرة عامل جذب سياحي فريد من نوعه في محافظة ظفار، حيث  تستقطب الزوار والمهتمين بالنباتات من داخل وخارج عمان.

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