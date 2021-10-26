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5 علامات تكشف انسداد الأوعية الدموية في الرئتين.. تعرّف عليها

5 علامات تكشف انسداد الأوعية الدموية في الرئتين.. تعرّف عليها
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تواصل – وكالات:

أكدت مؤسسة الرئة البريطانية، أن الانسداد الرئوي قد يعرض حياتك للخطر، وإذا تم منع الدم من الوصول إلى الرئتين، فقد يكون العلاج الطبي السريع “منقذًا للحياة”.

ووضعت دائرة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية قائمة بأعراض الإصابة بجلطات الأوردة العميقة التي تتطلب موعدًا عاجلاً من الطبيب العام أو الاتصال بالإسعاف، وهي:
1-خفقان أو تشنج في ساق واحدة (نادرًا كلتا الساقين)، وعادةً في ربلة الساق أو الفخذ
2-تورم في ساق واحدة (نادرا كلتا الساقين)
3-ارتفاع حرارة الجلد حول المنطقة المؤلمة
4-جلد أحمر أو داكن حول المنطقة المؤلمة
5 -انتفاخ الأوردة التي تكون صلبة أو مؤلمة عند لمسها

وأضافت الهيئة الصحية وفقاً لصحيفة إكسبريس البريطانية، أن هذه الأعراض تحدث أيضا في ذراعك أو بطنك إذا كان هذا هو مكان تجلط الدم. وبصرف النظر عن الإصابة بجلطات الأوردة العميقة، هناك سبب آخر للانسداد الرئوي وهو الجراحة الحديثة، ويشمل قضاء فترة طويلة للراحة في السرير.

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