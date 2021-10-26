لمدة 30 عاماً.. مستشفى ياباني يقدم مياه المرحاض للمرضى

تواصل- فريق التحرير

بعد ثلاثة عقود يتم فيها تقديم مياه المرحاض للمرضى في أحد المستشفيات باليابان ، اكتشفت إدارة المستشفى مؤخرا أن ذلك كان يتم بطريق الخطأ.

وفي تفاصيل الواقعة التي ذكرها موقع أمريكي، فإن أحد مستشفيات اليابان أعلن عن استخدامه مياه المرحاض كمياه للشرب لمرضاه وموظفيه طيلة 30 عاما.

وأضاف أن مستشفى كلية الطب بجامعة أوساكا، كان يستخدم مياه المرحاض كمياه للشرب تناولها آلاف المرضى والموظفين.

وحول هذا الخطأ واستمراره طيلة 30 عاما، قالت إدارة المستشفى إن ما حصل هو إمدادات المياه الخاطئة والتي تم نشرها وتركيبها بشكل عكسي.

وتم اكتشاف الأمر منذ أيام عدة بعد إصلاحات طالت هذه الإمدادات التي عملت أكثر من 30 سنة تقريبا منذ افتتاح المستشفى.

كما أكدت إدارة المستشفى أنها كانت تقوم باختبارات أسبوعية للمياه، منذ 2014 ولم تكن هناك مشاكل في جودة المياه، بحسب تعبيرها.