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دراسة جديدة تكشف مدى تأثير «كورونا» على الدماغ مقارنةً باللقاح

دراسة جديدة تكشف مدى تأثير «كورونا» على الدماغ مقارنةً باللقاح
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تواصل – وكالات:

كشفت دراسة جديدة عن الأضرار التي يتسبب فيها فيروس كورونا المستجد كوفيد -19، للجهاز العصبي أكثر من اللقاحات.

وخلال الدراسة التي تم نشرها في دورية “نيتشر ميديسن جورنال” Nature Medicine Journal ، جرى تحليل السجلات الصحية لـ32 مليون شخص في إنجلترا لتحديد أخطار حدوث حالات نادرة في المخ قبل وبعد نتيجة الاختبارات الإيجابية لكوفيد-19 أو تلقي الجرعة الأولى من لقاح “فايزر – بيونتيك”، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وقام الباحثون بمقارنة مرات حدوث مضاعفات عصبية في فترات زمنية محددة، وتبين أن اللقاحات قد تؤدي إلى زيادة في المضاعفات العصبية، مثل شلل بيل ومتلازمة غيلان- باريه.

كما وجدت الدراسة أن فيروس كورونا يمثل خطراً أكبر، وقد دفعت الحالات النادرة لهذه المضاعفات دولاً كثيرة إلى تقييد استخدام لقاح أسترازينيكا، الذي تنتجه جامعة “أكسفورد”، مع الفئات الأكبر سناً.

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