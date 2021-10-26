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الصين تفرض إجراءات عزل كاملة على مدينة يقطنها 4 ملايين شخص.. ماذا حدث؟

الصين تفرض إجراءات عزل كاملة على مدينة يقطنها 4 ملايين شخص.. ماذا حدث؟
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تواصل – وكالات:

فرضت الصين إجراءات عزل كاملة على مدينة يقطنها 4 ملايين نسمة بسبب فيروس كورونا، بحسب “العربية”.

وكشفت وسائل إعلام، أن الصين وضعت مدينة لانتشو قيد الإغلاق وأمرت سكان المدينة بعدم مغادرة منازلهم، وذلك بعد تسجيل ارتفاع كبير في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وكان المتحدث باسم اللجنة الوطنية للصحة في الصين، مي فينج، قد أعلن مؤخرا إن الصين طعمت حوالي 75.6 % من سكانها بالكامل بلقاحات كوفيد-19 حتى 23 أكتوبر الماضى.

وأضاف “فينج” في تصريح صحفي أن عدد من تلقوا الجرعات المطلوبة حتى الآن بلغ نحو 1.068 مليار من بين سكانها البالغ عددهم 1.412 مليار نسمة، وتظهر البيانات الرسمية أنه تم استخدام 2.245 مليار جرعة من اللقاحات حتى يوم السبت.

وبدأت الصين حقن من مر على تطعيمهم ستة أشهر على الأقل بجرعة منشطة على أن تكون الأولوية للعاملين في الوظائف الضرورية وكبار السن، ومن يعانون من ضعف المناعة، وقد احتوت الصين الفيروس إلى حد بعيد، وتعد الحالات المتفرقة التى تظهر محليا ضئيلة بالمقارنة بالحالات المسجلة فى دول أخرى.

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