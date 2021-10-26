3 أطفال يعيشون مع جثة شقيقهم لمدة عام.. هذا ما حدث في ولاية أمريكية

تواصل- فريق التحرير

في قصة مؤثرة ومأساوية، عاش 3 أطفال مع جثة شقيهم قرابة العام داخل شقتهم في مدينة هيوستن الأميركية.

وكان مكتب الشرطة المحلية قد أعلن أنه عثر، على والدة الأطفال وشريكها، وذلك بعد إبلاغ الأخ الأكبر أنهم يعيشون بمفردهم.

وبحسب ما نشرته سكاي نيوز، فقد استجوبت الشرطة الأم وشريكها وأطلقت سراحهما.

يذكر أن الشقيق الأكبر، الذي يبلغ من العمر 15 عاما، قام بإبلاغ الشرطة ، مؤكدا أن شقيقه البالغ 9 أعوام توفي قبل سنة وأن جثته ترقد في الغرفة المجاورة.

وصرحت الشرطة عقب كشف الواقعة أن الوضع فظيع ومأساوي لهؤلاء الأطفال الثلاثة الذين كانوا يعيشون حياة وصفت بالبائسة.

كما أن الأطفال يعانون من نقص في التغذية وإصابات جسدية ، حيث تم نقل الثلاثة إلى المستشفى للخضوع للفحوصات الطبية.