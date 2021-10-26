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«الحريري»: استدعاء «جعجع» للمثول أمام المخابرات عبثي وسياسة انتقام

«الحريري»: استدعاء «جعجع» للمثول أمام المخابرات عبثي وسياسة انتقام
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تواصل- فريق التحرير

قال رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري: إنه يرفض الخوض في صراعات أو الاصطفاف، الذي يؤدي إلى الحرب الأهلية.

وكتب الحريري في سلسلة تغريدات له على حسابه الخاص في تويتر : “غيابنا عن تداعيات حادث الطيونة كان متعمدا،  لأننا نرفض الخوض في صراع عبثي والاصطفاف على خطوط الحرب الأهلية وانقساماتها الطائفية والعودة إلى لغة القنص الأمني واقتناص الفرص السياسية”.

وأضاف الحريري أن الإعلان عن تبليغ الدكتور سمير جعجع لصقا للمثول أمام مديرية المخابرات، يقع أيضاً في خانة العبثية ويستدعي البلاد إلى مزيد من الانقسام وتوظيف إدارات الدولة في خدمة سياسات الانتقام.

وشدد الحريري في حديثه أن المطلوب تبليغ كافة المعنيين، شفاهة أو لصقاً، بوجوب المثول أمام مقتضيات المصلحة الوطنية وعدم التفريط بما تبقى من مقومات السلم الأهلي.

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