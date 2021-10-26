طالبة بجامعة الملك خالد تبتكر جهازاً يكشف عن الأسلحة والمخدرات

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تمكنت طالبة سعودية في جامعة الملك خالد بعسير، من اختراع جهاز يكشف عن الأسلحة والمخدرات عن بعد، سجلته رسمياً في الملكية الفكرية.

وكشفت نورة الحدري “19 عاماً” أن ابتكارها مزود بمتحكم من نوع الأردينو ميجا الذي يسيطر على التهريب بطريقة أكثر حداثة ودقة، وكاميرات دقيقة 4K، مشيرةً إلى أنها استغرقت 4 سنوات متواصلة حتى تمكنت من إنجازه، بحسب “الوطن”.

وأوضحت أن الهدف من الابتكار يكمن في مساندة رجال الأمن في الكشف عن الممنوعات، والأسلحة غير المرخصة، ويسهم في حفظ الأمن وسلامته، ويحد من الجريمة في المجتمع، موضحة أنها تلقت دعماً كافياً من أسرتها ومعلمتها أثناء إعداد مشروعها.

ولفتت إلى أن عمرها الصغير أصبح حاجزاً لقبول اختراعها من قبل إحدى الشركات حيث يعد العمر المسموح لتبني الاختراعات من الجهات المسؤولة 21 عاماً، مناشدة الجهات المختصة بقبول اختراعها والاستفادة منه.