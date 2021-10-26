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مفترض صلّى خلف متنفل.. ما صحة صلاته؟

مفترض صلّى خلف متنفل.. ما صحة صلاته؟
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تواصل- فريق التحرير

ربما يدخل من يريد أداء الفريضة أحيانا في الصلاة خلف شخص يقوم بأداء النافلة أو العكس، حيث تتكرر هذه الحالات كثيرا في واقعنا، فما حكم صحة صلاة الشخصين في مثل هذه الحالات.

وفي سؤال وجه للشيخ الدكتور صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى “هل تصح صلاة المتنفل خلف المفترض والمفترض خلف المتنفل” ؟، حيث أجاب فضيلته أن كلا الأمرين يجوز.

وأضاف الشيخ الفوزان أن بعض الصحابة – مثل الصحابي معاذ بن جبل- كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يخرج، فيصلي بقومه، حيث أقرّه النبي صلى الله على ذلك.

وأوضح الشيخ الفوزان أن في هذا دليل على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل لأن قوم معاذ كانوا يؤدون فريضة خلفه وهو متنفل ، لأنه سبق له أداء الفريضة مع النبي صلى الله عليه وسلم، منوها الشيخ الفوزان أيضا أنه يجوز صلاة المتنفل خلف من يؤدي الفريضة.

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