الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«الفضل»: إنشاء المؤسسات غير الربحية يسهل إدارة العمل التطوعي بين الدول

«الفضل»: إنشاء المؤسسات غير الربحية يسهل إدارة العمل التطوعي بين الدول
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضح المهندس فيصل الفضل الأمين العام للمنتدى السعودي للأبنية الخضراء، أن تأسيس مؤسسة المبادرة الخضراء، كمؤسسة غير ربحية لدعم أعمال قمة مبادرة “الشرق الأوسط الأخضر”، يدل على حرص القيادة على إنجاز الأمور.

وأضاف الفضل، لبرنامج “يا هلا”، على قناة “روتانا خليجية”، أن تأسيس مثل هذه المؤسسات والمنظمات غير الربحية يعطي نوعاً من الأريحية في التعامل مع الدول، ويساعد على إنجاز الأعمال.

وتابع فيصل الفضل، أنت اليوم تحتاج مؤسسات غير ربحية لإدارة العمل التطوعي بين الدول، وهذا يعطي نوعا من التعامل بأريحية ويكون لها القدرة للمشاركة مع مبادرة الشرق الأوسط الأخضر والمبادرات الأخرى.

 

 

مواد ذات صلة

«البيان الرئاسي» الصادر عن قمة مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر»

«البيان الرئاسي» الصادر عن قمة مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر»

ولي العهد ورئيس وزراء روسيا يبحثان فرص التعاون في مجالات الطاقة النظيفة

ولي العهد ورئيس وزراء روسيا يبحثان فرص التعاون في مجالات الطاقة النظيفة

ولي العهد: مبادرة عالمية لتوفير الغذاء لأكثر من 750 مليون شخص بالعالم (فيديو)

ولي العهد: مبادرة عالمية لتوفير الغذاء لأكثر من 750 مليون شخص بالعالم (فيديو)

ولي العهد يعلن عن إنشاء المملكة لمركز إقليمي للتنمية المستدامة

ولي العهد يعلن عن إنشاء المملكة لمركز إقليمي للتنمية المستدامة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>