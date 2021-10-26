«فيسبوك» و«إنستقرام» يقطعان بثًا مباشرًا عن رئيس البرازيل.. تعرف على السبب

تواصل- وكالات:

قررت شركة “فيسبوك” المالكة لمنصة “انستقرام”، قطع البث المباشر عبر منصتيها على الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، بعد أن شكك خلال البث في جدوى لقاحات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال بولسونارو في بثه الحي إن “الأشخاص الذين تلقوا جرعتين من اللقاح في المملكة المتحدة يصابون بمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) بسرعة أكثر من المتوقع”، حسب وكالة “أسوشيتد برس”.

فيما أكد المكتب الصحفي لشركة “فيسبوك” في بيان له أنه “تم حذف المحتوى ليلة الأحد لأنه ينتهك سياسة “فيسبوك” المتعلقة باللقاحات المضادة لكورونا”.

وأضاف: “سياستنا لا تسمح بمزاعم أن اللقاحات الواقية من كورونا تقتل الناس أو تضرهم بشكل خطير”.