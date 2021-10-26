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ما علاقة زيادة النوم أو نقصانه بـ«الزهايمر»؟ دراسة توضح

ما علاقة زيادة النوم أو نقصانه بـ«الزهايمر»؟ دراسة توضح
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تواصل – وكالات:

توصلت دراسة حديثة، إلى أن النوم لسبع ساعات ونصف الساعة هي “المدة المثالية” للحفاظ على الدماغ وتجنب الإصابة بمرض الزهايمر.

وكشفت نتائج الدراسة أن من اعتادوا على الحصول على 8 ساعات من النوم كل ليلة، ربما سيرغبون في ضبط المنبه قبل نصف ساعة من الموعد المعتاد، فيما لفتت إلى أن أولئك، الذين ينامون لفترات قصيرة للغاية أو طويلة جداً يعانون بمرور الوقت من تدهور إدراكي، وفق صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وفي هذا السياق قال بريندان لوسي، وهو أستاذ مساعد في علم الأعصاب بمركز طب النوم في جامعة واشنطن، إن نتائج الدراسة تشير إلى “أن هناك نطاقاً متوسطاً أو مدة مُفضلة لإجمالي وقت النوم والتي تضمن أن يكون الأداء المعرفي مستقراً بمرور الوقت”.

وتابع أن فترات النوم القصيرة والطويلة ارتبطت بأداء إدراكي أسوأ ربما بسبب قلة النوم أو سوء نوعية النوم.

يذكر أن الدراسة نُشرت في دورية Brain، وفيها قام 100 متطوع من كبار السن يبلغ متوسط أعمارهم 75 عاماً بالنوم، بينما تم ربط شاشة صغيرة على جباههم معظم الليالي لقياس نشاط الدماغ أثناء النوم لأربع ساعات ونصف في المتوسط، وقام الباحثون أيضاً بسحب عينات من سائل النخاع بالدماغ، الموجود داخل الأنسجة المحيطة بالدماغ والحبل الشوكي، لقياس مستويات بروتينات الزهايمر، حيث أظهرت النتائج أن الدرجات المعرفية للمجموعات التي نامت لما يعادل أقل من خمس ساعات ونصف أو أكثر من سبع ساعات ونصف في الليلة انخفضت.

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