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بينهم شرطي.. إصابة 5 أشخاص بإطلاق نار في أمريكا (فيديو وصور)

بينهم شرطي.. إصابة 5 أشخاص بإطلاق نار في أمريكا (فيديو وصور)
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تواصل – وكالات:

أعلنت الشرطة الأمريكية في “بويز” بولاية أيداهو بالمنطقة الشمالية الغربية من الولايات المتحدة، تعرض مركز تجاري يوم أمس لحادث إطلاق نار.

وأضافت الشرطة، في بيان لها، أن خمسة أشخاص وضابط شرطة أصيبوا في إطلاق نار في المركز التجاري.

ووفقا لما نشرته وسائل إعلام أمريكية، أكدت الشرطة أن شخصاً واحداً رهن الاحتجاز، فيما دعت قوات الأمن من الجميع تجنب المنطقة، مؤكدة أنه ليس لديهم معلومات تشير إلى تهديدات إضافية.

الجدير بالذكر أن مركز التسوق Boise Towne Square يقع في أكبر مدينة في ولاية أيداهو ويعد أكبر مركز للتسوق في المدينة.

 

 

 

 

 

 

 

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