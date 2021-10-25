الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

طقس الثلاثاء.. ضباب وسحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 6 مناطق

طقس الثلاثاء.. ضباب وسحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 6 مناطق
0

تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن الطقس، اليوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى، أن تكون السماء صحو إلى غائمة جزئياً ولا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة.

كما يستمر التوقع بتكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من سواحل البحر الأحمر. كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من المنطقة الشرقية خاصةً الجنوبية منها .

أما حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية شمالية غربية الى شمالية على الجزء الشمالي بسرعة 18-38 كم/ساعة وتكون جنوبية الى جنوبية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي تتحول خلال الليل جنوبية شرقية الى شرقية بسرعة 20-44 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر الى متر ونصف يصل الى مترين بأتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

بينما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية شرقية بسرعة 16-36كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وربع، وحالة البحر خفيف الموج.

مواد ذات صلة

توقعات الطقس.. سحب رعدية وتكون الضباب على هذه المناطق

توقعات الطقس.. سحب رعدية وتكون الضباب على هذه المناطق

الأرصاد تعلن عن مناطق تدني الرؤية حتى الثامنة صباحًا

الأرصاد تعلن عن مناطق تدني الرؤية حتى الثامنة صباحًا

طقس الإثنين.. زخات من الأمطار الرعدية ورياح نشطة على هذه المناطق

طقس الإثنين.. زخات من الأمطار الرعدية ورياح نشطة على هذه المناطق

طقس الأحد.. سحب رعدية وضباب وعوالق ترابية تعيق الرؤية بعدة مناطق

طقس الأحد.. سحب رعدية وضباب وعوالق ترابية تعيق الرؤية بعدة مناطق

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>