طقس الثلاثاء.. ضباب وسحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 6 مناطق

تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن الطقس، اليوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى، أن تكون السماء صحو إلى غائمة جزئياً ولا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة.

كما يستمر التوقع بتكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من سواحل البحر الأحمر. كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من المنطقة الشرقية خاصةً الجنوبية منها .

أما حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية شمالية غربية الى شمالية على الجزء الشمالي بسرعة 18-38 كم/ساعة وتكون جنوبية الى جنوبية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي تتحول خلال الليل جنوبية شرقية الى شرقية بسرعة 20-44 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر الى متر ونصف يصل الى مترين بأتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

بينما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية شرقية بسرعة 16-36كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وربع، وحالة البحر خفيف الموج.