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7 نصائح «ذهبية» لتقليل استهلاك الوقود في سيارتك.. انتبه لها

7 نصائح «ذهبية» لتقليل استهلاك الوقود في سيارتك.. انتبه لها
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تواصل – وكالات:

طرح خبراء من الاتحاد الألماني السيارات ”ADAC“، مجموعة نصائح لخفض استهلاك الوقود بالسيارة أثناء القيادة، وذلك بعد ارتفاع الأسعار عالميًا.

ونصح الخبراء باتباع 5 خطوات وصفوها بأنها “ذهبية” لتقليل استهلاك البنزين، والتي رصدها موقع “دويتشه فيله” الألماني، كالتالي:

1- تجنب الرحلات القصيرة

تستهلك السيارات في الرحلات القصيرة والتي تكون سرعتها منخفضة، وقودًا أكثر، لذلك ينصح باستخدام الدراجة بدلاً من السيارة.

2- إغلاق النوافذ

إذا كانت النوافذ مفتوحة من كلا الجانبين وأنت تسير مثلا على سرعة 100 كيلو في الساعة فإن ذلك يؤدي إلى استهلاك بنزين بشكل أكبر، لذلك لا تفتح نوافذ السيارة إلا على سرعة منخفضة.

3- انتبه إلى ضغط الهواء الصحيح

لابد من التأكد من ضغط الهواء بانتظام، لأن قلة الهواء في الإطارات تزيد من استهلاك سيارتك.

4- تقليل الحمولة وبالتالي الوزن الإجمالي

كلما زادة الحمولة داخل السيارة زاد وزنها الوزن وزادت تكلفة الوقود أكثر.

لذلك من الأفضل أن تتخلص من كل ما لا تحتاجه في السيارة، إذ ينتج عن 100 كيلوغرام من الحمولة الإضافية ما يصل إلى 0.3 لتر من الاستهلاك الإضافي.

 5- استخدم الإطارات الموفرة للطاقة

يقول الخبراء أن الإطارات المحسّنة، يمكن أن توفر ما يصل إلى 0.5 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر.

6- إيقاف تشغيل التجهيزات غير الضرورية

يجب إيقاف وحدات التحكم والإضاءة والمراوح وتكييف الهواء وأجهزة الأمان والراحة، في السيارة لأنها تستمد طاقتها من الشبكة الموجودة على متن السيارة.

7- افحص مركبتك بانتظام

 إذ يؤدي فحص السيارة بانتظام إلى التأكد من سلامة قطع الغيار مثل فلتر هواء المحرك ودورة الزيت التي يجب إجراؤها دائما باستخدام زيت حديث منخفض اللزوجة.

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