لإنقاص الوزن.. 5 مشروبات صباحية بسيطة

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ينصح خبراء الصحة بأهمية تناول وجبة الفطور؛ حيث تعد من أهم الوجبات الداعمة لصحة جسم الإنسان ومصدراً للطاقة التي يستهلكها الإنسان على مدى ساعات العمل في الصباح.

ويمكن دعم هذه الوجبة وجعلها أكثر فائدة للجسم وأقل ضرراً عن طريق دعمها ببعض المشروبات المفيدة، كما ينصح الخبراء بالاعتدال والتنويع من أجل الحصول على فوائد مثالية.

ويحول تضمين بعض العناصر البسيطة مع وجبة الفطور إلى وجبة مفيدة وحارقة للدهون في آن واحد، وفقاً لتقرير نشرته مجلة “Eat This, Not That” ، حيث أكدت خبيرة التغذية الأمريكية، لورين ماناكير وجود 5 مشروبات يمكن أضافتها إلى وجبة الفطور تضمن حرق أكبر كمية ممكنه من الدهون وتخفيض الوزن، وهذه المشروبات هي:

1- شراب الماء والليمون.

2- الشاي الأخضر.

3- قهوة الصباح، بشرط عدم إضافة الكريمة أو الكثير من السكر أو أي مكونات أخرى يمكن أن تزيد من السعرات الحرارية.

4- عصير البرتقال الطبيعي غني بالسكر لكنه حارق للدهون أيضا.

5- مخفوق البروتين يشعرك بالشبع لساعات.