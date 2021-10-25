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شاهد ..كيف رد عبد العزيز بن سلمان على «بايدن» بعد تحميل المملكة مسؤولية زيادة أسعار الوقود

شاهد ..كيف رد عبد العزيز بن سلمان على «بايدن» بعد تحميل المملكة مسؤولية زيادة أسعار الوقود
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تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من لقاء تليفزيوني، لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، مع صحفي أمريكي، يتحدث فيه عن أسباب ارتفاع أسعار الوقود في العالم.

ووجه الصحفي الأمريكي، سؤالًا إلى وزير الطاقة عن رأيه في تصريحات الرئيس الأمريكي قبل أيام، التي حمّل فيها المملكة سبب زيادة أسعار الوقود.

ورد الأمير عبدالعزيز بن سلمان في الفيديو، قائلًا :” لا أريد الرد على هذا لأنه يتجاوز مسؤولياتي، ولكن بصفتي مختص فني أتعامل مع المسائل الفنية، فإن ارتفاع أسعار الوقود يأتي بسبب تضاعف سعر الإيثانول الذي يمج بالوقود إلى 10 أضعاف، وبسبب انخفاض مخزون الوقود في الولايات المتحدة”.

وأضاف أن زيادة السعر يأتي أيضًا :” بسبب وقف ما بين 2 و2.5 مليون برميل من الإنتاج بسبب الإعصار”.

وأوضح الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن :” استيراد النفط الخام لن يساعد على تخفيض الأسعار، ما سيساعد هو زيادة وفرة الوقود، أو بصفتي مختص فني، الحد من تصدير الوقود”.

وحظى رد الأمير عبدالعزيز بن سلمان، على إشادات كبيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبروا أن الرد جاء “مفحمًا” لمزاعم الرئيس الأمريكي.

وقبل أيام ربط الرئيس الأمريكي جو بايدن، ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة بقلة معروض الخام من المملكة، واعتبر أن قيود الإنتاج التي تفرضها “أوبك” وراء ارتفاع  أسعار الوقود في السوق الأمريكية، مشيراً إلى وجود مفاوضات مكثفة حول هذه المسألة.

 

وقال بايدن، لشبكة “سي إن إن”: “هناك الكثير من المفاوضات، وهناك الكثير من الأشخاص في الشرق الأوسط الذين يريدون التحدث معي.

وتابع: لست متأكدا من أنني سأتحدث معهم، لكن النقطة المهمة هي أن الأمر يتعلق بإنتاج الوقود، ومع ذلك، هناك أشياء يمكننا القيام بها في هذه الأثناء”.

 

 

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