أعلى الدين مرتبة .. ماذا تعرف عن شروطه

تواصل- فريق التحرير

يعتبر الإحسان من أعلى مراتب الدين، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه، فإنه يراك.

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء تحدث في تسجيل صوتي عن ” تعريف الإحسان وشروطه”.

وأضاف سماحة المفتي أن الإحسان ينقسم إلى قسمين:

1-الإحسان بمعنى نفع العباد، وهو عمل طيب، حيث قال الله تعالى:” وأحسنوا فإن الله يحب المحسنين”.

2- الإحسان بطاعة الله عزوجل، حيث تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه، فعلم أنه يراك.

وأوضح سماحة المفتي أن من أخلص لله عمله، واتقى الله في عمله، فسيحقق الإحسان، الذي هو أعلى مراتب الدين.