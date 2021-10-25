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«سعود الطبية»: 7 فوائد للحصول على قسط كافٍ من النوم

«سعود الطبية»: 7 فوائد للحصول على قسط كافٍ من النوم
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت مدينة الملك سعود الطبية الفوائد التي يمكن الحصول عليها من خلال أخذ قسط كافٍ من النوم يوميا.

وأشارت سعود الطبية، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، إلى أن حصول الجسم على كفايته من النوم يحقق مجموعة من الفوائد كالتالي:

– يمنح الطاقة لنشاط أكثر خلال اليوم

– يساعد الجسم على مكافحة المرض عن طريق تعزيز الاستجابة الدفاعية لجهاز المناعة

– تقليل مخاطر ارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية

– التقليل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري، من خلال 6 مساعدة الجسم على الحفاظ على مستويات سكر الدم المناسبة

– التحكم بالوزن؛ حيث يساعد الجسم على تنظيم الهرمونات المتحكمة في الشهية والتمثيل الغذائي

– السلامة العقلية، حيث يساعد على تقليل مشاعر الإحباط والقلق والاكتئاب

– يعزز القدرات المعرفية، بالإضافة إلى المساعدة على التركيز والتفكير

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