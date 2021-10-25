حادث دهس مروع يسفر عن وفاة مواطن وابنه في «القلوه»

تواصل- فريق التحرير:

أسفر حادث دهس مروع في محافظة القلوه بالباحة، عن وفاة مواطن وابنه.

وقال المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني، إن المواطن ونجله لقيا مصرعهما بعد نقلهما إلى مستشفى قلوه العام، متأثرين بإصابتهما.

وأضاف: أن غرفة العمليات تلقت بلاغ عن حادث دهس والتي بدورها قامت بتوجيه فرقه إسعاف للموقع واتضح وقوع حادث دهس لشخصين في الموقع.

وتابع :” على الفور قامت الفرق الإسعافية بتقديم الخدمة الطبية الإسعافية للمصاب الأول وكانت حالته حرجة وتم التعامل معه إسعافياً”.

وأوضح أنه تم نقله إلى مستشفى قلوه العام وبعد وصوله توفي، كما اتضح أن الحالة الثانية فارقت الحياة أيضًا، رحمهما الله.