الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

وظائف شاغرة بالرياض لحملة الثانوية العامة

وظائف شاغرة بالرياض لحملة الثانوية العامة
0

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت أمانة منطقة الرياض عن توفر 62 وظيفة شاغرة على نظام التعاقدات المؤقت لحملة الثانوية العامة.

ودعت الأمانة  المتقدمين للتعاقد للتقديم ابتداءً من غدٍ الثلاثاء وحتى الأحد المقبل.

وأوصت الأمانة بقراءة الإرشادات التالية قبل البدء بتعبئة طلب التوظيف، حيث تمر حالة التقديم بالمراحل التالية:

1-التقديم مفتوح ويمكن من خلال هذه الحالة التقديم على طلب التوظيف .

2- التقديم مغلق وجاري دراسة الطلبات .

3- قبول طلب التوظيف او الاعتذار عن الطلب.

وأضافت أنه لكي يتمكن الشخص من التقديم على وظيفة:

1-يجب عليه أولاً التسجيل في الموقع باستخدام رقم الهوية والبريد الإلكتروني.

2- يجب اختيار أحد الشواغر المفتوحة مع العلم بأنه لا يحق له تغيرها لاحقاً.

3- يجب الاطلاع على متطلبات الشاغر والتأكد من توفر المؤهلات المطلوبة لديك .

4- يتمكن الشخص من الدخول على حسابه وإضافة وتعديل بيانات السيرة الذاتية لاحقاً .

كما تمر مرحلة تعبئة نموذج التوظيف بالمراحل التالية:

1-تبويب البيانات العامة :

يمكنك من تعديل المعلومات الشخصية واذا كنت من ذوي الاحتياجات الخاصة يمكنك اضافتها .

2- تبويب المؤهلات العلمية:

تتم إضافة جميع المؤهلات العلمية باستخدام نموذج إضافة مؤهل علمي جديد.

3- تبويب البرامج التدريبية:

تتم إضافة جميع البرامج التدريبية باستخدام نموذج إضافة برنامج تدريبي جديد.

4- تبويب الخبرات:

تتم إضافة جميع الخبرات باستخدام نموذج إضافة خبرة عملية جديدة.

5- تبويب اللغات:

يتم تسجيل اللغات وتحديد مستوى اللغة باستخدام نموذج إضافةلغة جديدة.

6- تبويب المعرفين:

يتم إضافة الأشخاص الذي يمكن الاتصال بهم في حالة الاستفسار عن مزيد من المعلومات عن المتقدم .

7- تبويب ملف السيرة الذاتية:

يتم رفع ملف السيرة الذاتية للمتقدم .

ونوهت الأمانة أيضا إلى عدد من التنبيهات ينبغي الالتزام بها:

1-تعبئة نموذج طلب التوظيف مع الأخذ في الاعتبار تسجيل البيانات الإلزامية مع أفضلية تعبئة كافة البيانات حال توفرها.

2- بعد تعبئة البيانات يتم حفظ الطلب ويقوم النظام باظهار رقم طلب التوظيف وإرسال رسالة نصية على الجوال والبريد الإلكتروني للمتقدم توضح استلام طلب التوظيف .

3- يسمح النظام بمعاودة تحديث السيرة الذاتية عند الحاجة .

 

مواد ذات صلة

مكافآت ومزايا وتأمين.. «المعهد التقني للتعدين» يفتح باب القبول لبرنامج دبلوم منتهي بالتوظيف

مكافآت ومزايا وتأمين.. «المعهد التقني للتعدين» يفتح باب القبول لبرنامج دبلوم منتهي بالتوظيف

أمانة العاصمة المقدسة تعلن توفر 58 وظيفة مؤقتة للرجال فقط

أمانة العاصمة المقدسة تعلن توفر 58 وظيفة مؤقتة للرجال فقط

لحملة البكالوريوس.. وظائف شاغرة في مؤسسة البريد السعودي

لحملة البكالوريوس.. وظائف شاغرة في مؤسسة البريد السعودي

الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن احتياجها لعشرات الوظائف.. اعرف التخصصات

الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن احتياجها لعشرات الوظائف.. اعرف التخصصات

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>