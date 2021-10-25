وظائف شاغرة بالرياض لحملة الثانوية العامة

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أعلنت أمانة منطقة الرياض عن توفر 62 وظيفة شاغرة على نظام التعاقدات المؤقت لحملة الثانوية العامة.

ودعت الأمانة المتقدمين للتعاقد للتقديم ابتداءً من غدٍ الثلاثاء وحتى الأحد المقبل.

وأوصت الأمانة بقراءة الإرشادات التالية قبل البدء بتعبئة طلب التوظيف، حيث تمر حالة التقديم بالمراحل التالية:

1-التقديم مفتوح ويمكن من خلال هذه الحالة التقديم على طلب التوظيف .

2- التقديم مغلق وجاري دراسة الطلبات .

3- قبول طلب التوظيف او الاعتذار عن الطلب.

وأضافت أنه لكي يتمكن الشخص من التقديم على وظيفة:

1-يجب عليه أولاً التسجيل في الموقع باستخدام رقم الهوية والبريد الإلكتروني.

2- يجب اختيار أحد الشواغر المفتوحة مع العلم بأنه لا يحق له تغيرها لاحقاً.

3- يجب الاطلاع على متطلبات الشاغر والتأكد من توفر المؤهلات المطلوبة لديك .

4- يتمكن الشخص من الدخول على حسابه وإضافة وتعديل بيانات السيرة الذاتية لاحقاً .

كما تمر مرحلة تعبئة نموذج التوظيف بالمراحل التالية:

1-تبويب البيانات العامة :

يمكنك من تعديل المعلومات الشخصية واذا كنت من ذوي الاحتياجات الخاصة يمكنك اضافتها .

2- تبويب المؤهلات العلمية:

تتم إضافة جميع المؤهلات العلمية باستخدام نموذج إضافة مؤهل علمي جديد.

3- تبويب البرامج التدريبية:

تتم إضافة جميع البرامج التدريبية باستخدام نموذج إضافة برنامج تدريبي جديد.

4- تبويب الخبرات:

تتم إضافة جميع الخبرات باستخدام نموذج إضافة خبرة عملية جديدة.

5- تبويب اللغات:

يتم تسجيل اللغات وتحديد مستوى اللغة باستخدام نموذج إضافةلغة جديدة.

6- تبويب المعرفين:

يتم إضافة الأشخاص الذي يمكن الاتصال بهم في حالة الاستفسار عن مزيد من المعلومات عن المتقدم .

7- تبويب ملف السيرة الذاتية:

يتم رفع ملف السيرة الذاتية للمتقدم .

ونوهت الأمانة أيضا إلى عدد من التنبيهات ينبغي الالتزام بها:

1-تعبئة نموذج طلب التوظيف مع الأخذ في الاعتبار تسجيل البيانات الإلزامية مع أفضلية تعبئة كافة البيانات حال توفرها.

2- بعد تعبئة البيانات يتم حفظ الطلب ويقوم النظام باظهار رقم طلب التوظيف وإرسال رسالة نصية على الجوال والبريد الإلكتروني للمتقدم توضح استلام طلب التوظيف .

3- يسمح النظام بمعاودة تحديث السيرة الذاتية عند الحاجة .