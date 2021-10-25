أمانة المدينة تطلق مبادرة «هاتف التشجير».. 3 أهداف رئيسية

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة، اليوم الاثنين، عن إطلاق مبادرة “هاتف التشجير” والتي تستهدف دعم المستفيديـن بأساليب غرس الأشجار والزراعة والري وطـرق مكافحـة والآفات الزراعيـة داخـل الأحياء السكنية.
وأوضحت الأمانة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن المبادرة تستهدف ما يلي:
1- تعزيز التواصل مع أفراد المجتمع لرفع وتيرة برامج التشجير.
2- الرد على الاستفسارات المتعلقة بأعمال وطرق الغرس والزراعة والري.
3- تقديم المساعدة في التغلب على الآفات الزراعية وطرق مكافحتها.
#التوعية_أمانة|#هاتف_التشجير..
خدمة جديدة تُقدمهـا#أمانة_المدينةلدعم
المستفيديـن بأساليب
غرس الأشجار والزراعة
والري وطـرق مكافحـة
الآفات الزراعيـة داخـل
الأحياء السكنية.
• للتواصل عبر الواتساب:https://t.co/oZ3ehXJBvC#المدينة_المنورة#المدينة_أمانة#جودة_الحياةpic.twitter.com/UPBnIiR8my
— أمانة منطقة المدينة المنورة (@AmanaAlmadinah)October 25, 2021