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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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أمانة المدينة تطلق مبادرة «هاتف التشجير».. 3 أهداف رئيسية

أمانة المدينة تطلق مبادرة «هاتف التشجير».. 3 أهداف رئيسية
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة، اليوم الاثنين، عن إطلاق مبادرة “هاتف التشجير” والتي تستهدف دعم المستفيديـن بأساليب غرس الأشجار والزراعة والري وطـرق مكافحـة والآفات الزراعيـة داخـل الأحياء السكنية.

وأوضحت الأمانة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن المبادرة تستهدف ما يلي:

1- تعزيز التواصل مع أفراد المجتمع لرفع وتيرة برامج التشجير.

2- الرد على الاستفسارات المتعلقة بأعمال وطرق الغرس والزراعة والري.

3- تقديم المساعدة في التغلب على الآفات الزراعية وطرق مكافحتها.

 

 

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