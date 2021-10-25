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ولي العهد ورئيس وزراء روسيا يبحثان فرص التعاون في مجالات الطاقة النظيفة

ولي العهد ورئيس وزراء روسيا يبحثان فرص التعاون في مجالات الطاقة النظيفة
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تواصل – واس:

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، نائب رئيس مجلس الوزراء الروسي السيد أليكساندر نوفاك، وذلك على هامش قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر المنعقدة في العاصمة الرياض.

وجرى خلال اللقاء، بحث فرص التعاون في مجالات الطاقة النظيفة، والجهود المبذولة في مواجهة التغير المناخي.

حضر اللقاء، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني.

فيما حضر من الجانب الروسي، السفير لدى المملكة سيرجي كوزلوف، وعدد من المسؤولين.

 

 

 

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