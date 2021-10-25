عملية سطو على محل بينبع البحر (فيديو متداول)

تواصل- فريق التحرير:

انتشر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر عملية سطو على أحد المحلات الصغيرة بمدينة ينبع البحر.

وبحسب ما تم تداوله يظهر اللصوص، وهم يمسكون بالسواطير داخل إحدى البقالات الصغيرة في حي السميري بينبع البحر.

كما يظهر الفيديو عدد ٥ أشخاص ملثمين يقومون بعملية السطو وسرقة النقود التي بداخل الصندوق.

وقد تزاحم اللصوص بحسب الفيديو على صاحب البقالة، الذي تفاجأ بعملية السطو، وإشهار الساطور في وجهه، حيث تمكنوا جميعا من أخذ ما يوجد بصندوق المحل من نقود، وفروا هاربين.

هذا ولم يتسنّ لتواصل التحقق من صحة الفيديو المتداول، وسنوافيكم بالتفاصيل حال توفرها.