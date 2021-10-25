الاتحاد الأوروبي يطالب الاحتلال بوقف بناء المستوطنات: لن نعترف بأي تغيير لحدود ما قبل 1967

تواصل – فريق التحرير:

طالب الاتحاد الأوروبي الكيان الصهيوني بوقف البناء الاستيطاني وسحب المناقصات التي طرحتها مطلع الأسبوع لبناء نحو 1300 منزل جديد في عدد من المستوطنات بالضفة الغربية.

وأكد متحدث باسم المفوضية الأوروبية أن المستوطنات غير مشروعة بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة كبيرة أمام تنفيذ حل الدولتين وإحلال سلام عادل ودائم وشامل بين الجانبين.

وتابع متحدث المفوضية، بحسب “رويترز”، أن الاتحاد أوضح باستمرار أنه لن يعترف بأي تغيير لحدود ما قبل عام 1967، ووضع القدس.

يذكر أن هيئة الأراضي في الكيان المحتل صرحت يوم أمس عن طرح مناقصات لبناء المنازل الجديدة في عدد من المستوطنات في الضفة الغربية، التي يريد الفلسطينيون أن تقوم عليها دولتهم المستقبلية.