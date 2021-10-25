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مكافآت ومزايا وتأمين.. «المعهد التقني للتعدين» يفتح باب القبول لبرنامج دبلوم منتهي بالتوظيف

مكافآت ومزايا وتأمين.. «المعهد التقني للتعدين» يفتح باب القبول لبرنامج دبلوم منتهي بالتوظيف
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تواصل- فريق التحرير:

أعلن المعهد السعودي التقني للتعدين، عن فتح باب القبول لبرنامج دبلوم التعدين المنتهي بالتوظيف في شركة كوميدات السعودية المحدودة، وذلك بمنجم حزم الجلاميد.

وحسب إعلان المعهد، جاءت التفاصيل والشروط كالتالي:

مسمى البرنامج: برنامج دبلوم التعدين المنتهي بالتوظيف.

الشروط والخبرات:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة (علمي) بحد أدنى 80%.

– أن يكون المتقدم حاصل على اختبار القدرات من المركز الوطني للقياس بحد أدنى 65%.

– أن يكون المتقدم حاصل على اختبار التحصيلي من المركز الوطني للقياس.

– يجب أن يكون المتقدم لائقاً طبياً.

– ألا يكون قد استفاد من دعم صندوق تنمية الموارد البشرية.

المنطقة المستهدفة:

– الحدود الشمالية.

المزايا:

– مكافأة شهرية.

– بدل سكن وبدل مواصلات.

– تأمين طبي.

– التسجيل في التأمينات الاجتماعية.

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم يوم الأحد 1443/03/18هـ الموافق 2021/10/24م وينتهي يوم الأحد 1443/03/25هـ الموافق 2021/10/31م

تفاصيل الإعلان: اضغطهنا

 

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