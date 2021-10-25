مكافآت ومزايا وتأمين.. «المعهد التقني للتعدين» يفتح باب القبول لبرنامج دبلوم منتهي بالتوظيف

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أعلن المعهد السعودي التقني للتعدين، عن فتح باب القبول لبرنامج دبلوم التعدين المنتهي بالتوظيف في شركة كوميدات السعودية المحدودة، وذلك بمنجم حزم الجلاميد.
وحسب إعلان المعهد، جاءت التفاصيل والشروط كالتالي:
مسمى البرنامج: برنامج دبلوم التعدين المنتهي بالتوظيف.
الشروط والخبرات:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة (علمي) بحد أدنى 80%.
– أن يكون المتقدم حاصل على اختبار القدرات من المركز الوطني للقياس بحد أدنى 65%.
– أن يكون المتقدم حاصل على اختبار التحصيلي من المركز الوطني للقياس.
– يجب أن يكون المتقدم لائقاً طبياً.
– ألا يكون قد استفاد من دعم صندوق تنمية الموارد البشرية.
المنطقة المستهدفة:
– الحدود الشمالية.
المزايا:
– مكافأة شهرية.
– بدل سكن وبدل مواصلات.
– تأمين طبي.
– التسجيل في التأمينات الاجتماعية.
موعد التقديم:
– يبدأ التقديم يوم الأحد 1443/03/18هـ الموافق 2021/10/24م وينتهي يوم الأحد 1443/03/25هـ الموافق 2021/10/31م
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