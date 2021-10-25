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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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إمارة مكة المكرمة تغلق «طريق الهدا» من الاتجاهين بسبب الأمطار

إمارة مكة المكرمة تغلق «طريق الهدا» من الاتجاهين بسبب الأمطار
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تواصل _فريق التحرير :

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، إغلاق طريق الهدا، مساء اليوم الإثنين، بشكل مؤقت احترازيًا في الاتجاهين بسبب هطول الأمطار.

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره اليوم سقوط أمطار رعدية على مرتفعات مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي بسرعة 18-38 كم/ساعة وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي تتحول خلال الليل جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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