أمانة العاصمة المقدسة تعلن توفر 58 وظيفة مؤقتة للرجال فقط

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت أمانة العاصمة المقدسة اليوم الاثنين، عن توفر 58 وظيفة مؤقتة لمدة 90 يوم (رجال فقط)، خاضعة لنظام التأمينات الإجتماعية، بمسمى مراقب ميداني (تشوه بصري).
وأضافت أمانة العاصمة المقدسة، عبر حسابها في “تويتر”، أنه يمكن للراغبين في التسجيل مسح الباركود في الإعلان المرفق :
وأشارت الأمانة، إلى أن التقديم متاح اعتباراً من يوم الثلاثاء 20 / 3 / 1443 هـ، حتى يوم الخميس 22 / 3 / 1443 هـ.
تعلن#أمانة_العاصمة_المقدسةعن توفر 58 وظيفة مؤقتة لمدة 90 يوم (رجال فقط)
خاضعة لنظام التأمينات الإجتماعية
بمسمى مراقب ميداني (تشوه بصري)
وللراغبين في التسجيل امسح الباركود المرفق :
إعتباراً من يوم الثلاثاء 20 / 3 / 1443 هـ
حتى يوم الخميس 22 / 3 / 1443 هـpic.twitter.com/SSwb6rFc2S
— أمانة العاصمة المقدسة (@holymakkah)October 25, 2021