أمانة العاصمة المقدسة تعلن توفر 58 وظيفة مؤقتة للرجال فقط

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة اليوم الاثنين، عن توفر 58 وظيفة مؤقتة لمدة 90 يوم (رجال فقط)، خاضعة لنظام التأمينات الإجتماعية، بمسمى مراقب ميداني (تشوه بصري).

وأضافت أمانة العاصمة المقدسة، عبر حسابها في “تويتر”، أنه يمكن للراغبين في التسجيل مسح الباركود في الإعلان المرفق :

وأشارت الأمانة، إلى أن التقديم متاح اعتباراً من يوم الثلاثاء 20 / 3 / 1443 هـ، حتى يوم الخميس 22 / 3 / 1443 هـ.