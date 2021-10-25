ولي العهد يستقبل القادة المشاركين في مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

تواصل – فريق التحرير:
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، القادة المشاركين في مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.
وتسعى قمة “مبادرة الشرق الأوسط الأخضر” إلى عدة أهداف أبرزها:
-تشكيل أول تحالف لمكافحة التغير المناخي في الشرق الأوسط
-رسم خريطة عالمية لحفظ الحياة وجودتها
-إحداث تغيير جذري تجاه القضايا البيئية الحيوية من أجل كوكب أفضل للبشرية
فيديو |#ولي_العهديستقبل رؤساء وفود الدول المشاركة في#مبادرة_الشرق_الأوسط_الأخضر#نشرة_النهار#الإخباريةpic.twitter.com/5zfH0oOxob
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv)October 25, 2021