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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
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بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

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ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

ولي العهد يستقبل القادة المشاركين في مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

ولي العهد يستقبل القادة المشاركين في مبادرة الشرق الأوسط الأخضر
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تواصل – فريق التحرير:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، القادة المشاركين في مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

وتسعى قمة “مبادرة الشرق الأوسط الأخضر” إلى عدة أهداف أبرزها:

-تشكيل أول تحالف لمكافحة التغير المناخي في الشرق الأوسط

-رسم خريطة عالمية لحفظ الحياة وجودتها

-إحداث تغيير جذري تجاه القضايا البيئية الحيوية من أجل كوكب أفضل للبشرية

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