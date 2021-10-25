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بتداولات 6.1 مليارات ريال.. تعرّف على الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في «تداول»

بتداولات 6.1 مليارات ريال.. تعرّف على الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في «تداول»
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تواصل – فريق التحرير:

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم، مرتفعاً 41.79 نقطة ليقفل عند مستوى 11889.84 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6.1 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة – وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية – 178 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 270 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 103 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 83 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أميانتيت، وكهرباء السعودية، وأنابيب السعودية، والخزف السعودي، وأملاك الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات معادن، والتصنيع، ومكة، وسايكو، وإكسترا، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.44% و 3.80% .

فيما كانت أسهم شركات وكيان السعودية، التصنيع، وأملاك، وكهرباء السعودية، والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات وكيان السعودية، والتصنيع، والراجحي، أملاك، وسبكيم العالمية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 547.08 نقطة، ليقفل عند مستوى 23865.06 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 24 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 210 آلاف سهم تقاسمتها 1293 صفقة.

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