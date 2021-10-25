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أمير عسير يوجه بتنفيذ قرار معاقبة وتغريم 10 مواطنين و7مقيمين.. ارتكبوا هذه المخالفة

أمير عسير يوجه بتنفيذ قرار معاقبة وتغريم 10 مواطنين و7مقيمين.. ارتكبوا هذه المخالفة
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تواصل – فريق التحرير:

وجه أمير عسير الأمير تركي بن طلال، بتنفيذ قرار يقضي بإيقاع عقوبات وغرامات مالية بحق 10 مواطنين و7 مقيمين، ارتكبوا مخالفة إشعال النار بمتنزه السودة.

وأوضحت إمارة عسير عبر حسابها بتويتر، أن القرار جاء وفقًا للمادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات على مخالفي نظام البيئة.

وأهابت إمارة المنطقة بالالتزام بالتعليمات والأنظمة، وتفعيل الجانب التوعوي لأفراد المجتمع والمحافظة على المكتسبات البيئية الوطنية، والمحافظة على كل المواقع والمتنزهات التي تشكلت منها طبيعة عسير، والابتعاد عن إشعال النار خلال التنزه لما يسببه من حوادث الحرائق.

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