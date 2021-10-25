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خطوات الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول

خطوات الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، أنه في حال كان المشتري مؤهلاً للاستفادة من المسكن الأول، فيتعين على البائع تسجيل العملية من خلال بوابة التصرفات العقارية وذلك باختيار نوع العقار (سكني)، ومن ثم اختيار الاستثناء (بيع عقار لمشترٍ مؤهل للاستفادة من المسكن الأول).

جاء ذلك رد من الهيئة على استفسار من أحد المواطنين، حول إقدامه على شراء عقار (المسكن الأول) ضريبته 55 ألف ريال، متسائلًا، هل يدفع الضريبة أولًا ثم يستردها فيما بعد، أم يسدد 5 آلاف فقط مع إرفاق شهادة الإعفاء؟

وأوضحت الهيئة أنه سيتم احتساب الضريبة على المبلغ الذي يزيد على مليون ريال، وفي حال كانت قيمة العقار مليون ريال أو أقل لن تصدر فاتورة سداد ضريبة التصرفات العقاري، وبعد إتمام عملية تسجيل العقار سيتمكن البائع من الإفراغ لدى وزارة العدل بموجب رقم الطلب.

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