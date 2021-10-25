شاهد.. أول صورة تُعرض لمتحور «دلتا» من فيروس «كورونا»

تواصل – وكالات :

عرض مركز أبحاث “Vector” الروسي صورًا لسلالة دلتا المتحورة عن الفيروس التاجي، والتي تم التقاطها بكاميرا مجهر إلكتروني لأول مرة .

وقال المركز في بيان له، أن الفيروس نما صناعياً على طريقة الخلايا الظهارية عند القرد الأفريقي.

يذكر أنه قد تم تحديد السلالة الهندية (دلتا)، المسماة “B.1.617″، في أكتوبر 2020، بحسب سبوتنيك.

و​وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن السلالة تتميز بقصر فترة الحضانة وزيادة الضغط على جسم الإنسان، بالإضافة إلى ذلك، طالت مدة إزالته من الجسم، مما يجعل من الصعب على الأطباء تحديد لحظة الشفاء.

وفقًا للخبراء، يتميز هذا النوع من فيروس كورونا بألم في البطن وقيء وإفرازات غزيرة من الأنف كما هو الحال مع فيروس الأنفلونزا، ومن الممكن الشعور بالتعب السريع والاكتئاب واليأس.