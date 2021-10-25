الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

شاهد.. أول صورة تُعرض لمتحور «دلتا» من فيروس «كورونا»

شاهد.. أول صورة تُعرض لمتحور «دلتا» من فيروس «كورونا»
0

تواصل – وكالات :

عرض مركز أبحاث “Vector” الروسي صورًا لسلالة دلتا المتحورة عن الفيروس التاجي، والتي تم التقاطها بكاميرا مجهر إلكتروني لأول مرة .

وقال المركز في بيان له، أن الفيروس نما صناعياً على طريقة الخلايا الظهارية عند القرد الأفريقي.

يذكر أنه قد تم تحديد السلالة الهندية (دلتا)، المسماة “B.1.617″، في أكتوبر 2020، بحسب سبوتنيك.

و​وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن السلالة تتميز بقصر فترة الحضانة وزيادة الضغط على جسم الإنسان، بالإضافة إلى ذلك، طالت مدة إزالته من الجسم، مما يجعل من الصعب على الأطباء تحديد لحظة الشفاء.

وفقًا للخبراء، يتميز هذا النوع من فيروس كورونا بألم في البطن وقيء وإفرازات غزيرة من الأنف كما هو الحال مع فيروس الأنفلونزا، ومن الممكن الشعور بالتعب السريع والاكتئاب واليأس.

الصورة

مواد ذات صلة

«الصحة» توضح عدد الإصابات الجديدة بـ«كورونا» وحالات التعافي والوفاة خلال 24 ساعة

«الصحة» توضح عدد الإصابات الجديدة بـ«كورونا» وحالات التعافي والوفاة خلال 24 ساعة

طالبت بالإنصاف في توزيع اللقاحات.. «الصحة العالمية»: القضاء على وباء كورونا في متناول اليد

طالبت بالإنصاف في توزيع اللقاحات.. «الصحة العالمية»: القضاء على وباء كورونا في متناول اليد

«الصحة» توضح عدد الإصابات الجديدة بـ«كورونا» وحالات التعافي والوفاة خلال 24 ساعة

«الصحة» توضح عدد الإصابات الجديدة بـ«كورونا» وحالات التعافي والوفاة خلال 24 ساعة

«الصحة» تعلن تسجيل حالة وفاة واحدة بـ«كورونا» خلال الـ24 ساعة الماضية

«الصحة» تعلن تسجيل حالة وفاة واحدة بـ«كورونا» خلال الـ24 ساعة الماضية

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>