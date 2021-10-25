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قبل البيان المرتقب.. آلاف المحتجين في طريقهم للخرطوم

قبل البيان المرتقب.. آلاف المحتجين في طريقهم للخرطوم
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تواصل- فريق التحرير:

في الوقت الذي ينتظر فيه الجميع البيان المرتقب لرئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان، عبر آلاف المتظاهرين جسر “أم درمان” باتجاه الخرطوم.

وقام المحتجون شرق النيل باقتحام  جسر “المنشية” والتوجه نحو العاصمة.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الإعلام على صفحتها في فيسبوك عن سقوط إصابات بإطلاق نار أمام مقر قيادة الجيش.

وكان التلفزيون السوداني قد أعلن قبل قليل أن رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان سيوجه خطابا للشعب، حول التحركات السريعة التي جرت في البلاد خلال الساعات الماضية.

وقد تم اعتقال عدد من الوزراء في حكومة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، والذي اقتيد أيضا إلى جهة غير معلومة.

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