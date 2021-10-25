لبيع الوقود بالتجزئة في المملكة.. تدشين أول محطات مشتركة لـ”أرامكو” و”توتال”

تواصل- فريق التحرير

بتدشين محطتين في الرياض ومدينة سيهات بالمنطقة الشرقية، أطلقت شركة أرامكو” و”توتال إنرجيز”، اليوم، أول محطات شبكتهما المشتركة لبيع الوقود بالتجزئة في المملكة.

ووفق بيان صحفي نشرته أرامكو، فإن هذه المحطات ستعمل تحت العلامتين التجاريتين لأرامكو السعودية وتوتال إنيرجيز.

وأكد المهندس أمين بن حسن الناصر رئيس أرامكو، أن الشركة تواصل توسيع وجودها في سلسلة القيمة في المملكة، وذلك في تصرحاته أثناء حفل تدشين أُقيم في الرياض.

وأوضح أنه يوجد لدى أرامكو عدة آلاف من محطات الوقود في أعمالها الدولية في شرق آسيا وأمريكا الشمالية.

كما نوّه الناصر أن هذه هي المرة الأولى التي تبيع فيها الشركة الوقود بعلامتها التجارية في المملكة منذ أن توقفت عن ذلك منذ 60 عاما.