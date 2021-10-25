أرقام صادمة.. جرس إنذار للبلدان العربية عن انتشار السرطان بوتيرة متسارعة

تواصل- فريق التحرير

يعد سرطان الثدي الأكثر شيوعا في العالم، حيث تم تسجيل 2.26 مليون إصابة خلال العام الماضي، وذلك بحسب ما أعلنته منظمة الصحة العالمية.

وأضافت منظمة الصحة أن بعض التقديرات لا تعكس حقيقة الأمر، لأن عددا أقل من النساء قمن بإجراء الفحوصات بسبب جائحة كورونا.

يأتي هذا مع تحذيرات لدراسات حديثة من تزايد معدلات الإصابة بالسرطان في الشرق الأوسط.

وكانت ورقة بحثية نشرتها منظمة الصحة العالمية عام 2020 قد حذرت أن الأمراض السرطانية تنتشر في الدول العربية بوتيرة تنذر بالخطر.

ونقلت الإذاعة الألمانية عن أحد المشاركين أن تقديراتنا كشفت أن أعداد الإصابة بالسرطان في الشرق الأوسط سوف تتضاعف.

وأضاف أن معدل الزيادة سيكون 1.8 أي ضعف الفترات الزمنية التي شملتها الدارسة في أعوام ماضية.